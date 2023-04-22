Как сообщила советница председателя ОВА Галина Бордун, которая является инициатором создания группы по медико-психосоциальной поддержке внутриперемещенных лиц , сейчас начат пилотный проект по созданию центров социального ухода за людьми старшего возраста и с инвалидностью.

Местное издание "Варта" сообщает, что ранее Бордун проинформировала - области всего три гериатрических пансионата, которые переполнены на 200%, а в специализированных стационарных медучреждениях ситуация "еще хуже".

«Это вопиющая проблема Львовщины – переполненные психиатрические больницы. Сейчас весна, и мы на вокзале замечаем много людей с психиатрическими расстройствами, но их некуда девать. Мы направляем в психбольницу, их там через две недели стабилизируют – и выпускают. Есть такие люди, которых отправляем по третьему разу, и это не просто ненормально – это опасно для каждого из нас», – рассказывает советница главы ОВА.

Бордун добавила, что нужно создавать новый механизм и запускать его в работу.

Сейчас известно, что участие по созданию центров примут общины, в которых много переселенцев-пенсионеров или с инвалидностью.

Напомним, в Киевской области произошла трагедия - молодой человек погиб, просто включив свет.

Также сообщалось, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.

Кроме того, сообщалось, что на стенах плесень и грибок, душа и электричества нет: как глумятся над переселенцами, фото "жилья" .