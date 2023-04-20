На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить шакшуку с чоризо.

Для соуса нам понадобятся следующие ингредиенты:

Лук – 40 г

Перец болгарский – 80 г

Чеснок – 5 г

Томаты пелати - 100 г

Вода - 40 г

Масло растительное - 10 г

Соль, перец, паприка копченая, кориандр молотый, сахар, перец чили

Для шакшуки берем:

Готовый соус

Чоризо – 60 г

Яйца куриные – 3 шт.

Листья свежего кориандра или петрушки – 5 г

Жареный нут – 10 г (можно заменить на арахис)

Лук и болгарский перец нарезаем кубиком, обжариваем на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки (в течение 3-4 минут). Далее добавляем томаты, воду и все специи. Тушим 2 минуты.

На чистой сковороде обжариваем чоризо (по словам звезды "Мастер Шеф", можно и без него, но так гораздо вкуснее). Добавляем соус, вбиваем яйца, подсаливаем. На среднем огне тушим шакшуку, пока яичный белок не приготовится. При этом очень важно, чтобы соус был жидким (регулируете водой), чтобы было чему испаряться, пока яйца не приготовятся.

Готовую шакшуку подаем с зеленью кориандра или петрушки, а также с жареным нутом или арахисом.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Очередной шедевр! 🔥 Спасибо за такое эстетическое наслаждение)";

"Ну красота невероятная 😍🔥".

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