В этот раз на своей странице в Instagram Светлана Фус рассказала, как приготовить поке с теплым рисом.

"Очень советую попробовать это блюдо, оно невероятное", - пишет диетолог "Зважені та щасливі".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

красный, бурый или нешлифованный рис (или булгур) – 100-120 г в готовом виде

тунец в собственном соке – 120 г

авокадо - 30 г

спаржевая фасоль – 100 г

томаты – 50 г

болгарский перец – 80 г

На небольшом количестве масла пассеруйте спаржевую фасоль (или другие замороженные овощи). Когда фасоль станет мягкой – добавьте нарезанный тонкой соломкой болгарский перец и специи. За 2 минуты до готовности добавьте томаты.

Блюдо выложите слоями:

1. Подушка из отварного риса

2. Овощи

3. Тунец

4. Авокадо

По желанию можно добавить свежих сезонных овощей. А на десерт взять какой-нибудь фрукт.

На ужин Светлана Фус советует употреблять белок + овощи. Белок нужно выбирать более легкоусвояемый – рыбу, мясо птицы, яйца.

Если после употребления сырых овощей на ужин испытываете дискомфорт в желудке или кишечнике и появляется чувство голода, овощи лучше использовать приготовленные (на пару, тушеные или запеченные). Обязательно добавляйте и жиры. Некоторым для сытости можно добавить также кашу или цельнозерновой хлеб (около 50 г).

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