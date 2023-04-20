Певица Алина Гросу призналась, были ли в ее жизни измены, поделившись с украинцами.

Алина Гросу после возращения к социальным сетям решила поболтать с фанатами. Звезда предложили позадавать вопросы в сторис Инстаграм.

"Вам изменяли?", - спросил фанат.

"Было, только один человек", - ответила звезда.

"Были мысли о суициде? Надеюсь, нет)", - написал еще один фанат.

"Не было, ибо я очень люблю свою жизнь", - отметила звезда.

А до этого артистка показывала, как ей удалось попасть на съемки Джокера. Звезда опубликовала сторис в своем блоге.

"Полностью перекрыли движение, большое количество реквизита, вывески, авто, я уже не говорю об одежде актеров. Для меня это было шоком, что даже пожарную машину эта съемочная бригада не пропустила сквозь улицу. Пожарным пришлось ехать в объезд", - поделилась Алина.

Также звезда не забыла поздравить украинок с весенним праздником. Артистка опубликовала фото, где позировала в черном костюме и с розой в руке.

"Девушки мои лучшие! (Те, кто сегодня празднуют) Поздравляю вас с этим нежнейшим и женственным праздником. Любовь!!! Согласия!!! Здоровье!!! Терпение!!! Красоты!!! Счастье!!! И конечно, мирного неба над головой, люблю вас, чрезвычайно люблю и всегда когда иду по улице понимаю, когда то наши идут, потому что самые красивые", - написала Гросу.

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