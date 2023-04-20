Настя Каменских в своем новом интервью рассказала, действительно ли они с Потапом расстаются.

Так, Настя Каменских рассказала, что на самом деле у них сейчас с Потапом, пишет Politeka.net.

«Мы не расстаемся. Мы не развелись и не разведемся», - заверила Каменских в своем новом интервью.

Также певица заверила, что всегда была честной со своей аудиторией и если бы они с Потапом хотели что-то сообщить, она бы обязательно это озвучила.

В свою очередь некоторые пользователи соцсетей, комментируя слухи вокруг развода Каменских и Потапа, а также новое интервью артистки, отмечают, что эти артисты им больше не интересны.

«Достали уже этими Настями и Потапами, Тинами и Винниками»,

«Вообще не интересует. Ни он, ни она»,

«Пусть лучше расскажет, где Потап спрятался»,

"Врет, но кому какое дело, как мне пофигу их тандем, а Потап себя показал какой он есть, украинцы оценили»,

«А как Потап идет к победе? Спрятавшись от войны? Как?»,

«Вообще не интересует. Ни он, ни она», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, скандал вокруг Потапа и Насти Каменских, а также слухи об их разводе усилились после того, как экс-подопечная рэпера рассказала о его непристойных предложениях.

Впоследствии известный блоггер рассказал, что в звездном семействе все плохо из-за предательства Потапа.

«Потап в очередной раз изменил с человеком из их общего круга друзей. Этот человек был достаточно близок к Каменским. Соответственно, на этот раз Анастасия не смогла простить, ведь до этого она знала об абсолютно всех огрехах Потапа вне брака и готова была с этими мириться…», - рассказывал блогер.

Сенсационный рассказ экс-подопечной Потапа ни артист, ни Настя Каменских решили не комментировать.

А вот на критику своего скандального трека «Волонтер» Потап отреагировал заверениями, что он никого не хотел обидеть или задеть. Мол, песня может нравиться или наоборот, но это выбор каждого человека.

Напомним, кум Потапа Юрий Горбунов рассказал, какой он человек на самом деле.

Также Politeka.net писала о жесткой критике в адрес Поляковой, Каменских и других певиц, сменивших репертуар.

Кроме того, сообщалось, что Настя Каменских рассказала, как проходит ее лечение.