Поздно вечером 19 апреля в Киеве и области заметили яркую вспышку в небе.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что вспышки в небе над Киевом, по предварительной информации, «связаны с падением спутника/метеорита».

Однако позже появилась информация о том, что Роб Маргетта представитель по управлению коммуникаций NASA утверждает, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда над Киевом наблюдали вспышку.

Позже проект The Alpha Centauri сообщил, что над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).

Тем временем в Украине "предприниматели" уже придумали схему заработка на якобы упавшем "метеорите". На сайте "ОЛХ" появилось объявление о продаже "свеженького метеорита".

"Продавец" оценил камень весом 12 килограмм в 10 тысяч гривен.

"Продается свеженький метеорит, только прибывший в Киев, есть разные кусочки от 150 г. Космические камни разных форм и размеров наибольший 12 кг (его цена 10000 грн) есть и небольшие от 300 грн", - говорится в объявлении.

Стоит отметить, что метеориты не были обнаружены на земле, кроме того, фото, которые автор использовал в объявлении были размещены в интернете еще в 2019 году.

Напомним, в Украине продолжается ликвидация последствий стихийного бедствия, его называют аномальным.

Также сообщалось, что оккупанты увеличивают количество штурмов на Авдеевском направлении.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.