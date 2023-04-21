Звезда украинского травел-шоу "Орла и Решки" Андрей Бедняков сообщил, что он решился сделать то, о чем давно мечтал.

Звезда украинского травел-шоу "Орла и Решки" и телеведущий Андрей Бедняков, сейчас занят благотворительностью, а также волонтерской деятельностью. Несколько часов назад он удивил пользователей сети постом в Инстаграм, где признался, что хочет попробовать себя в новом амплуа.

В частности, артист сообщил, что он решился сделать то, о чем давно мечтал. Андрей Бедняков решил дать концерт разговорного жанра - это будет что-то вроде моно-спектакля.

"Я здесь с новостью. Я давно этого хотел. Сделать что-нибудь интересное. То, что подарит разные эмоции тем, кто придет ко мне Хотелось уже выйти за рамки жанров, в которых вы привыкли меня видеть. Не беспокойтесь, я не начал петь) Это будет концерт разговорного жанра, что-то вроде моно-спектакля", - поделился звезда украинского травел-шоу "Орла и Решки".

Артист признался, что его немного останавливали мысли вроде "кому ты там нужен". Но эта фраза в итоге его погнала вперед.

Кроме того, Андрей Бедняков с любопытством спросил, куда ему поехать со своим моно-спектаклем. Фолловеры поспешили поделиться своим мнением:

"Давай во Львов, давно не виделись", "У нас в Запорожье немного событий. Ибо прифоронтовые. Но прекрасно было бы встретиться", "Харьков очень ждет", "Вы же ведущий и человек с большим чувством юмора, Давно пора было сделать подобное. Я уверена, у вас будет большой успех!".

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.