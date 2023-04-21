Дочь певицы Оли Поляковой 18-летняя дочь Маша решила похвастаться ярким образом. Звезда также в публикации, которую разместила в Инстаграм, обратилась к украинцам с важным вопросом, который всех терзает последние сутки.

"А вы вчера видели вспышку в небе? Как думаете, что это было?", - написала Маша в публикации.

Звездная мать сразу же отреагировала на публикацию своей дочери:

"Это ты вышла на улицу!";

"Ты пожар";

"Болид из космоса".

Стоит отметить, Маша Полякова - дочь Оли Поляковой, которая уже успела пойти по стопам звездной мамы и стать певицей. 18-летняя красотка уже собрала молодежную панк-рок группу, а в прошлом году отправилась на учебу в Лондон, где находится и сейчас. Дочь звезды уже успела там найти возлюбленного по имени Артур. Не так давно Маша его решила показать в Инстаграм, поделившись мыслями.

"Многие люди отвечают на мои посты или стразы в социальных сетях, что лучше бы я преподавала только в поддержку нашей страны. Моя немного счастливая жизнь никому не интересна, но как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу родину на передовой) "Они воюют с большей силой когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не иллюзию, а за наши счастливые лица!", - написала Маша.

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