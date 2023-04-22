Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны начала работать над новым репертуаром и переделывать российские песни на украинский язык, а недавно отыграла большой концерт с украинской программой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала кадры с концерта, на котором исполнила свой легендарный хит "Шлепки" на новый лад.

Как известно, в свое время песня "Шлепки" сделала Олю популярной не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Теперь же эта композиция зазвучала по-новому – в духе времени, в ней артистка спела об оккупантах и войне.

В подписи к публикации Полякова написала: "Любимые хиты трансформируются и приобретают актуальные смыслы. Новая украиноязычная версия "Шлепок" теперь звучит "Шлепали орки". Смотрите, слушайте и пишите, как вам? Мне очень интересно ваше мнение! Авторы слов: О. Вратарев, И. Вратарева, Виталий Таран, Петр Мага. Автор музыки: Виталий Таран".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новую версию песни в комментариях:

"Это просто мега трансформация песни, и к лучшему. Очень весело и метко".

"Это, пожалуй, лучшая версия "Шлепок".

"Оля, "Шлепки" очень классная песня. Вы молодец".

"Вы сейчас пишете историю, легче будет внукам объяснять".

"Это шедевр".

"Оля, ты невероятная!".

"Это невероятно".

"Как круто вышло!".

"Это самый лучший хит".

"Супер, классно!".

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