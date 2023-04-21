Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина призналась, что у нее с фигурой не все так идеально.

Украинская актриса, Ксения Мишина, которая продолжает привлекать внимание к своим образам после похудения, решила также рассказать детальнее о своем уходе. Артистка ответила на личные вопросы и впечатлила поклонников.

У артистки поинтересовались, как так выходит, что у нее совсем нет растяжек:

«Есть, появились после беременности. Раньше очень стеснялась, но сейчас считаю адекватным элементом красивого женского тела».

Рассказала Мишина также, как бороться с негативом: «Плохие мысли – это ваш негативный прошлый опыт. То, что записал ваш мозг, и в это верит. Думаю для того, чтобы изменить свои мысли, надо сменить опыт. В смысле, начать получать более позитивный».

Также призналась Мишина, что думает об уколах красоты, в особенности о ботоксе: «Нормально, если это необходимо. Я еще этого не делала, но адекватно отношусь».

«Мы все разные, уникальные и так интересно изучать людей. И если к этому подходить осознанно, без убеждений и осуждений, можно радоваться всем уровням существования. Ибо одни позволяют тебе видеть свою уникальность и сильные стороны, а другие мотивируют движение и развитие…» - ранее написала Мишина.

В сети разразились скандалы и споры из-за лишней откровенности раздетой артистки.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.