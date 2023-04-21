Украинская актриса, Ксения Мишина, которая продолжает привлекать внимание к своим образам после похудения, решила также рассказать детальнее о своем уходе. Артистка ответила на личные вопросы и впечатлила поклонников.
У артистки поинтересовались, как так выходит, что у нее совсем нет растяжек:
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«Есть, появились после беременности. Раньше очень стеснялась, но сейчас считаю адекватным элементом красивого женского тела».
Рассказала Мишина также, как бороться с негативом: «Плохие мысли – это ваш негативный прошлый опыт. То, что записал ваш мозг, и в это верит. Думаю для того, чтобы изменить свои мысли, надо сменить опыт. В смысле, начать получать более позитивный».
Также призналась Мишина, что думает об уколах красоты, в особенности о ботоксе: «Нормально, если это необходимо. Я еще этого не делала, но адекватно отношусь».
«Мы все разные, уникальные и так интересно изучать людей. И если к этому подходить осознанно, без убеждений и осуждений, можно радоваться всем уровням существования. Ибо одни позволяют тебе видеть свою уникальность и сильные стороны, а другие мотивируют движение и развитие…» - ранее написала Мишина.
В сети разразились скандалы и споры из-за лишней откровенности раздетой артистки.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.