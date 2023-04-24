Украинцы массово сообщают полицейским адреса, где даже после комендантского часа «тусит» и шумно развлекается молодежь.

Причиной массовых жалоб стала история, которая и закончилась массовой раздачей повесток, пишет Politeka.net.

О ней рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, по его словам, военкомы вместе с полицией раздали повестки "любителям форсажа".

Дрифтеры по традиции устроили свой "отдых" в центре столицы возле НСК "Олимпийский". Полиция самостоятельно "воевать" с форсажниками уже устала — и на этот раз пригласили на мероприятие военкомов.

«"Любители форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает… Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово, относительно приемлемого поведения во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-нибудь заведении. В целом мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть предел», - отметил Белошицкий.

Представитель патрульной полиции также подчеркнул, что загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам — это уже фарс во время войны, а молодые люди, крутящиеся возле таких авто, по возрасту и состоянию здоровья могли бы держать автомат.

"И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но... На этот раз мы пригласили на событие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников», - сообщил Белошицкий.

В свою очередь, украинцы рассказали Белощицкому, где еще можно раздать повестки.

«Сделайте, пожалуйста, еще что-нибудь с бульваром Леси Украинки, где каждый вечер и автогонки, и рев моторов, и грохот, и заезды мотоциклистов. Ладно, этим гонщикам плевать на людей, которые здесь живут, но рядом военный госпиталь, где лежат раненые!»,

«В спальных районах вообще ужас. Даже после наступления комендантского часа. Ревут теми прямотоками как волы в которых неполные ясли. Как мотоциклисты, так и авто. Возможно ли повлиять на данную ситуацию?..»,

«А можно ли военкомат пригласить на Оболонскую набережную к мотоциклистам? Жители проспекта Ивасюка с нетерпением ожидают»,

«А это уже годно. Правда, их папики все равно отмазывают, но пусть мажорчики немного попустятся»,

«Готова поделиться номерами автомобилей, которые час назад ревели и наматывали круги вокруг парка Шевченко».

Напомним, ранее сообщалось, могут ли мобилизовать с инвалидностью III группы.

Также сообщалось, что мужчинам могут запретить поступать в вузы.

Кроме того, Politeka.net писала, что мужчине вручили повестку, но он отказался от мобилизации – суд вынес приговор.