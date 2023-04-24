Так, по данным следствия, в марте этого года два жителя Черниговской области, пользуясь партнерскими отношениями с благотворительной организацией, разработали коварный план, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Они организовали заключение фиктивных договоров с ФЛП о поставке древесины для жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказали в Генпрокуратуре о некоторых деталях схемы.

На исполнение договоров на банковский счет ФЛП поступили благотворительные средства. Речь идет о почти 900 тыс. грн.

Затем организаторы схемы обналичили деньги и присвоили их.

Обеим жителям Черниговской области сообщено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Сейчас они находятся под стражей.

Добавим, ранее в Генпрокуратуре рассказали о группе врачей, организовавших «бизнес» на подделке медицинских справок.

Так, была разоблачена преступная схема подделки медицинской документации, в том числе и для граждан, подлежащих мобилизации.

По данным следствия, к ней причастны глава врачебной комиссии одного из медучреждений региона, руководство больницы, специализированные врачи и пособники.

Напомним, ранее также были разоблачены мошенники, наживавшиеся на гуманитарке.

Также сообщалось, что экс-чиновник Минобороны присвоила баснословную сумму на квартирах для военных.

Кроме того, Politeka.net писала, что сбор денег на транспорт для ВСУ превратился в схему наживы.