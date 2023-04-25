Украинская исполнительница Вера Брежнева решила поговорить с фанатами о спокойствии. Знаменитость в своем сторис Инстаграм поделилась, как она сама успокаивается.
"1. Мне нужно время, чтобы успокоиться. Я не могу успокоиться внезапно, просто потому, что мне сказали успокойся.
2. Желательно уединиться. Чтобы я своими эмоциями, а они у меня активные - никому не навредила сгоряча. В смысле - не наговорила лишнего.
3. Последнее время очень помогают медитации (знаю, звучит примитивно, но я расскажу может подробней) или даже просто расслабляющая музыка.
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4. Чем-то отвлечься. Это может быть спорт, разговор с кем-то офлайн/онлайн, готовка, прогулка, чтение, фильм, дневник, что угодно. В идеале сделать то, что радует, доставляет удовольствие. Просто переключиться.
5. Выплакаться. Иногда даже этого просто достаточно. Причем и женщине, и мужчине, и ребенку. Слезы хорошо снимают внутреннее напряжение.
6. Если к ситуации причастен другой человек- писать письмо этому человеку. Когда нет времени, я просто в телефоне в заметках пишу. Если есть время - можно на бумаге ручкой. Важно, его не нужно отправлять, просто таким образом выговориться тоже помогает", - сказала Брежнева.
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