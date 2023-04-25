Сегодня, 25 апреля, в день Радоницы христиане символически разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, которых уже нет в этом мире.

В день Радоницы в храмах, и дома, и на местах захоронений родных и близких звучит молитва о спасении и упокоении тех, кто покинул этот мир, пишет Politeka.net.

Как отмечает Митрополит Епифаний, их души теперь в вечности, там, где в свое время будем и все мы.

«С давних времен существует благочестивая традиция в поминальные дни посещать места захоронений наших родных. К сожалению, из-за войны и действия оккупантов не все сейчас могут это сделать. Но вы всегда можете помолиться за ваших близких в наших храмах, засветить свечу и отдать усопшим должное христианское уважение», - подчеркнул Епифаний.

Также Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал не забыть добрым словом помянуть и тех павших украинцев, которые отдали свои жизни за независимость страны.

«Мы не знаем всех их имен, но каждый из них известен Богу. А наша молитва за них в эти поминальные дни в храме или на их могилах будет от нас искренней благодарностью за их подвиг, их мучения, их отвагу и ненапрасную смерть. Потому что мы продолжаем их благое дело – боремся с врагом и защищаем родную землю».

Кроме того, Епифаний в обращении к украинцам попросил не устраивать на кладбищах застолье.

«… Вспоминайте, делитесь пасхальной радостью, принесите пасхальный хлеб, но не делайте на кладбищах ничего ненужного и лишнего, того, что будет не на пользу, а во вред и вам, и вашей общине, и Церкви.

Сбрасывайте старое ярмо ненужных предрассудков и несвойственных нам обычаев. Стремитесь к тому, чтобы принести на могилы ваших родных не столько еду и питие и устроить там никому не нужное застолье, сколько – вашу искреннюю молитву, теплые воспоминания, благодарность и почтенное христианское отношение как к усопшим, так и друг к другу, к живым», – призвал Епифаний.

Напомним, Вербное воскресенье было омрачено нападением на церковь.

Также сообщалось о трагедии возле церкви в Киевской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что Митрополит Эпифаний указал на серьезную ошибку некоторых украинцев.