Украинская модель Даша Хлыстун, которая замужем за Максом Михайлюком, главным героем шоу "Холостяк", показала себя и рассказала о заботе о дочери.

Даша Хлыстун поделилась с украинцами видео, где рассказала о сыне. Звезда опубликовала кадры в сторис Инстаграм, вспомнив о своем конфузе.

"Пока Нонна пошла укладывать ребенка спать, кстати, второй день подряд мой ребенок отказывается со мной идти спать. Я поняла, что немножечко ей поднадоела, неужели солнышко. Потому начала планировать возвращаться в работу и хочу сказать, что я вижу ваши сообщения, что "блакитний", а не голубой", - рассказала жена Михайлюка.

"Нонна, если что - это бабушка", - написала Даша на кадрах в сторис.

Стоит отметить, Макс Михайлюк - известный украинский пилот, который владеет авиабизнесом в США. Знаменитость был главным героем шоу "Холостяк". На проекте звезда выбрал победительницей Дашу Ульянову. Но пара не смогла построить отношения и сразу же разошлась после проекта. После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун, которая ему родила дочь Ариану.

Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Михайлюк вернулся в Украину из США и пошел защищать свою землю. Как оказалось, Макс служит в десантно-штурмовых войсках несмотря на то, что был пилотом.

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