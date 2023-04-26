Стало известно, сколько выходных будет в мае 2023 года.

Украинцам рассказали, будут ли традиционные выходные 1 и 9 мая.

В 2023 году эти дни выпали на понедельник - это 1 мая и вторник - 9 мая.

Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" - дополнительные выходные отменены, передает "Апостроф".

Стоит отметить, что военное положение в Украине продлено приказом президента до 20 мая 2023 года.

Соответственно, выходными днями в мае будут только субботы и воскресенья. Всего в мае украинцев ждет восемь выходных дней - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 мая.

Однако, руководители негосударственных компаний могут на свое усмотрение устанавливать дополнительные выходные для своих работников.

К слову, ранее политолог Владимир Фесенко заявил, что путин на 8 и 9 мая вполне может "поздравить" украинцев массовым ракетным обстрелом.

"Обстрелы могут быть необязательно 9 мая. Могут быть 8 и 1 мая. К большому сожалению, мы это видели уже неоднократно. И сейчас их стало меньше, я имею в виду ракетных обстрелов, сейчас там больше атаки шахедами. Но, к сожалению, это возможно, и россияне так могут "отпраздновать". От них можно таких гадостей и подлостей ожидать", - подчеркнул эксперт.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

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Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.