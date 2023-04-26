Как сообщили в пресс-службе НБУ, монета "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская" продолжила серию памятных монет, посвященную возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

На аверсе монеты в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в Чернобыльской зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубры, зубра, лося и бурого медведя. На реверсе цветное изображение рыси, над которой слева на зеркальном фоне надпись "рысь евразийская", а вверху изображены рысь и рысята.

Номинал памятной монеты – 5 грн, тираж составляет 40 000 шт.

В Нацбанке объяснили, что в прошлом рысь была привычным для Полесья хищником, но в результате освоения лесов и массовой охоты ради ценного меха рысь стала редким животным, занесенным в Красную книгу Украины. Она также официально признана в Европе находящейся под угрозой исчезновения. Но шанс на возрождение евразийской рыси, как и многих других видов животных, появился в Чернобыльской зоне.

Приобрести новую монету можно будет с 1 мая 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

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