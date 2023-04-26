Певец, педагог, заслуженный деятель искусств Украины Михаил Сливоцкий скончался в Ивано-Франковске.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на Facebook-странице кафедры методики музыкального воспитания и дирижирования национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника.

"Сегодня перестало биться сердце нашего "прикарпатского соловушки" Михаила Сливоцкого — известного певца, педагога, заслуженного работника культуры Украины (1976), заслуженного деятеля искусств Украины (1995), профессора Учебно-научного института искусств Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника…" говорится в сообщении.

Коллеги Сливоцого отмечают, что его исполнительской манере было присуще глубокое проникновение в песенное произведение, тонкое понимание поэтического и музыкального языка, мягкий лиризм и искренняя задушевность.

«Его творчество – целая эпоха в духовной жизни Украины. Представлял неоднократно украинскую песню за границей. Участвовал во многих концертах для делегатов съездов, в декадах украинской литературы и искусства в Беларуси, Таджикистане. Участник Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине. Лауреат и дипломант многих конкурсов любительского искусства Украины, фестивалей художественного творчества…», - вспоминают о Михаиле Сливоцком его коллеги.

Украинцы в комментариях к печальному известию выражают родным покойного певца соболезнования.

«Вечная память. Царство небесное»,

«Светлая память прикарпатскому соловушке. Царство небесное», «Вечная и светлая память... Пусть с Богом покоится...»,

«Искренние соболезнования, вечная память Великому Маэстро...».

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