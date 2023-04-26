Полицейские разоблачили главную бухгалтершу учебного заведения в присвоении более 1 млн гривен.

Для личного обогащения женщина недоплачивала работникам учебного заведения выплаты в полном объеме. За год "бухгалтер" таким образом прикарманила почти 1 миллион 332 тысячи гривен.

Полицейские установили , что в течение 2022 года подозреваемая, злоупотребляя полномочиями главного бухгалтера, осуществляла начисления заработной платы на себя.

При этом для обналичивания использовала различные банковские карты.

"Бухгалтерше" инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191) и внесение ложных сведений в официальные документы (2 ст. 366) Уголовного кодекса.

Подозреваемому грозит наказание в виде заключения на срок от 7 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что преступная группа зарабатывала на аферах продажи автомобилей для защитников.

Аферисты размещали объявления о продаже авто в интернете и брали задаток, затем исчезали.

Аферисты неоднократно принимали аванс с военнослужащих и волонтеров, которые искали транспортные средства для нужд войск на передовой.

Полицией было установлено, что в период с марта по ноябрь 2022 года, аферисты обманули 13 граждан.

Сейчас известно, что организатор и его трое сообщники объявлены о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество).

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве .

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.