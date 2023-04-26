Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожные пончики с вишневой начинкой.
"Десерт родом из детства - творожные пончики с вкуснейшей начинкой😋 Это настоящее объедение, особенно с чаем", — советует звезда "Мастер Шеф."
Для теста нам понадобятся такие ингредиенты:
- 400 г творога (жирность 5%)
- 60 г муки
- 1 яйцо
- 25 г сахара
- щепотка соли
- ванильный сахар
Дополнительно:
- мука для подпыла
- растительное масло для фритюра
Для вишневой начинки берем:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Говорили сдать город и отойти": принято решение относительно Бахмута
Пехоте ВСУ на фронте может угрожать новая опасность: "У нас нет возможности защитить всех"
Россияне наступают на позиции ВСУ, в Бахмуте заметили кое-что новое: "Сформовывали для зачистки..."
Гвоздева из "Танців з зірками" показала сына Доминика, из-за которого ее критиковали украинцы: фото
- 150 г вишни без косточки
- 8 г кукурузного крахмала
Сперва готовим тесто для пончиков. Перетираем творог через мелкое сито, добавляем яйцо и перемешиваем. Добавляем соль, сахар и ванильный сахар, снова перемешиваем.
Чтобы приготовить начинку, соединяем вишню и крахмал, ставим на огонь, и доводим до кипения, постоянно помешивая. Затем дайте начинке остыть.
Из небольшого количества тестаформируем шарик, делаем углубление, помещаем в него начинку и закрываем ее тестом. Таким же образом формируем все пончики. Обжариваем их в разогретом масле до румяности и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Лучше всего подавать пончики, пока они теплые.
В комментариях также дали интересный совет, как сделать, чтобы пончики не впитывали масло при жарке. Для этого нужно добавить одну столовую ложку водки в холодное масло, затем уже нагревать до 160 градусов и жарить.
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.