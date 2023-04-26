Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожные пончики с вишневой начинкой.

"Десерт родом из детства - творожные пончики с вкуснейшей начинкой😋 Это настоящее объедение, особенно с чаем", — советует звезда "Мастер Шеф."

Для теста нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 400 г творога (жирность 5%)
  • 60 г муки
  • 1 яйцо
  • 25 г сахара
  • щепотка соли
  • ванильный сахар

Дополнительно:

  • мука для подпыла
  • растительное масло для фритюра

Для вишневой начинки берем:

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  • 150 г вишни без косточки
  • 8 г кукурузного крахмала

Сперва готовим тесто для пончиков. Перетираем творог через мелкое сито, добавляем яйцо и перемешиваем. Добавляем соль, сахар и ванильный сахар, снова перемешиваем.

Чтобы приготовить начинку, соединяем вишню и крахмал, ставим на огонь, и доводим до кипения, постоянно помешивая. Затем дайте начинке остыть.

Из небольшого количества тестаформируем шарик, делаем углубление, помещаем в него начинку и закрываем ее тестом. Таким же образом формируем все пончики. Обжариваем их в разогретом масле до румяности и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Лучше всего подавать пончики, пока они теплые.

В комментариях также дали интересный совет, как сделать, чтобы пончики не впитывали масло при жарке. Для этого нужно добавить одну столовую ложку водки в холодное масло, затем уже нагревать до 160 градусов и жарить.

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.