Валентина Подвербная получила статус старейшей матери в Украине в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря искусственному оплодотворению. Девочке, Инна-Марии, сейчас 12 лет и она рассказывает, что мать над ней издевается, пишет Politeka.net.

В результате городской совет Чернигова принял решение немедленно отобрать ребенка у Валентины Подвербной. Женщине сейчас 78 лет.

Такое решение связано с угрозой жизни девочки, о чем на заседании исполкома горсовета заявил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

На днях 12-летняя Анна-Мария Пидвербная опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказывала, какие издевательства ей приходится терпеть.

«…Я долго все терпела и вот я сорвалась. Мама с меня снимает трусы и носки, рвет одежду, она не дает мне мыться и стирать свои вещи... она меня царапает и бьет, мне просто это надоело. Если я делаю домашнее задание, то она смеется над моим почерком, обзывает меня косоглазой. Да, я косоглазая, но она говорит, что я делаю себя косоглазой, я не слышу от нее нормальных слов, только мат и обзывания. Постоянно говорит мне «дура»…», - пишет девочка.

Добавим, с ноября 2022 года семья состоит на учете службы, поскольку ювенальная полиция составила на Валентину Подвербную два административных протокола. Один – за невыполнение родительских обязанностей, другой – за психологическое насилие.

В январе этого года в Новозаводском суде Чернигова дело рассматривалось в закрытом режиме. Впоследствии суд закрыл дело, поскольку не увидел в действиях женщины правонарушения.

В своем обращении девочка также рассказывает, что было два суда, но они оправдали ее мать.

«Помогите мне!», – умоляет Анна-Мария.

На пост в Instagram полиция отреагировала и приехала в квартиру Валентины и ее дочери.

«Во время проверки было установлено, что ребенок находится в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие», - рассказала спикер Нацполиции области Наталья Слабеняк.

В настоящее время девочка находится в детской больнице.

«Я помню этот случай с оплодотворением, еще тогда думала, какой идиот дал на это разрешение»,

«Там еще интересная история была, что девочку на шоу увидела женщина, которая давала на хранение свои яйцеклетки и они подозревали, что клиника использовала их без ее согласия. Потому что эта девочка очень похожа на детей женщины и имеет те же проблемы со здоровьем. История ужас, на самом деле»,

«Почему раньше у нее не забрали ребенка, потому что этот кринж происходит давно, и все видели девушку, неухоженную, а бабка вообще попрошайничает»,

«Раньше часто видела их летом в центре города, они ходили возле летних площадок разных кафе/ресторанов, эта женщина просила деньги, материлась на людей, ребенка за руки таскала, если та хоть немного отходила от нее, еще и постоянно одевала девочку слишком тепло, как для лета, жалко ее!» , - комментируют пользователи соцсетей страшное развитие событий.

Добавим, что во время процедуры ЭКО действительно была использована донорская яйцеклетка. После родов Валентина Подвербная стала избегать контактов с социальными службами и врачами.

Напомним, родители попросили знакомую посмотреть за младенцем - женщина отдала бездыханное тело.

Также сообщалось, что маленьких братьев похитили прямо из больницы.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валентина Подвербная попрошайничает на улице и использует для этого ребенка.