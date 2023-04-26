Киану Ривз, фильм с которым «Джон Уик 4» уже заработал сотни миллионов долларов, все-таки дождался извинений от звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.

Реакция Киану Ривза из "Джон Уик 4" на заявления Мэттью Перри еще неизвестна, но, возможно, она не будет публичной.

Звезда сериала «Друзья» пообещал, что, если встретит Ривза на улице, он также принесет свои извинения ему лично.

Как оказалось, 53-летний Мэттью Перри сожалеет о своих словах, сказанных в адрес Киану Ривза из «Джон Уик 4». Звезда культового сериала «Друзья» пообещал удалить свои противоречивые замечания о Киане Ривзе из будущих изданий своих мемуаров "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", пишет Los Angeles Times.

Перри извинился после того, как получил негативную реакцию за то, что написал о Ривзе из «Джон Уик 4» в своей книге, спрашивая, почему тот "все еще ходит среди нас", когда "талантливые" актеры и "оригинальные мыслители", такие как Ривер Феникс и Крис Фарли, давно умерли.

Теперь же Перри обещает, что во всех будущих изданиях мемуаров имени Киану Ривза не будет.

"Я сказал глупость. Это был подлый поступок", — признался Перри на Книжном фестивале.

Перри также рассказал, что живет с Киану Ривзом на одной улице и, если им доведется столкнуться, он извинится.

Звезда сериала «Друзья» также утверждает, что он на самом деле большой поклонник Киану Ривза из "Джон Уик 4".

Комментируя неосторожную шутку Перри в адрес Ривза из «Джон Уик 4», пользователи соцсетей посоветовали актеру заменить его имя на свое:

«Возможно, вам следует в отредактированном издании вставить свое имя вместо Киану…»,

«Почему Мэттью Перри все еще жив, когда настоящие хорошие актеры уже умерли?»,

«Абсолютно ужасно. Я определенно больше никогда не увижу его прежним. Он знал, что делал, когда называл имя в мемуары и вспоминал актеров, которые ушли».

Напомним, Киану Ривз из "Джон Уик 4" удивил видом на модном мероприятии.

Кроме того, Politeka писала, что возлюбленная Киану Ривза поразила внешним видом, новые фото слили в сеть.

Также сообщалось, что продюсер «Матрицы» раскрыл тайну культового фильма.