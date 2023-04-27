Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о лечении и сложном восстановлении, уже отправилась в тур и теперь удивляет кадрами оттуда. При этом артистка избегает прямых ответов, касательно ее личной жизни и пропажи ее мужа.

Ранее звезда уже советовала одной из поклонниц позвонить самой Потапу и поинтересоваться, где он. Ведь они не обязаны быть все время вместе.

По словам Каменских, она побывала уже в пяти городах в рамках своего тура:

«Благодарю каждого, кто приходит разделить со мной свою печаль, боль и радость, спеть вместе и в очередной раз прокричать «Слава Украине! Героям Слава!».

Сегодня мы имеем возможность продолжать жить, работать и творить благодаря нашим защитникам, поэтому обязательной частью этого тура является важная цель - собрать средства на нужды наших военных большой вклад в приближение Победы!» - заявила артистка.

В сети оценили обращение звезды по-своему:

«Я кайфанула на концерте; какая же невероятная атмосфера на ваших концертах!; Плохо что город Харькова нету в списке;

Талантливая, энергичная красивая; А где Днепр?; А когда в Харьков приедете?; А что за барабанами Потап?; В стране война! А у нее гастроли; а я не верю в искренность, раньше надо было».

Напомним, "Делаем, но не говорим об этом": Цибульская насмешила неожиданным откровением о взрослых леди.

Как сообщала Politeka, "Меня так бабушка одевала": Квиткова примерила новый образ с платьем и кедами, украинцы не стали молчать.

Также Politeka писала, что "Мечта сбылась": Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась загадочным путешествием.