Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о лечении и сложном восстановлении, уже отправилась в тур и теперь удивляет кадрами оттуда. При этом артистка избегает прямых ответов, касательно ее личной жизни и пропажи ее мужа.
Ранее звезда уже советовала одной из поклонниц позвонить самой Потапу и поинтересоваться, где он. Ведь они не обязаны быть все время вместе.
По словам Каменских, она побывала уже в пяти городах в рамках своего тура:
«Благодарю каждого, кто приходит разделить со мной свою печаль, боль и радость, спеть вместе и в очередной раз прокричать «Слава Украине! Героям Слава!».
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Комаров из "Мир наизнанку" решил обнародовать ранее скрытые кадры с Зеленским: "Взгляд изнутри"
"Вечная память Великому Маэстро": остановилось сердце известного украинского певца
"Говорили сдать город и отойти": принято решение относительно Бахмута
Скандал вокруг Русланы на "Евровидении-2023" получил новое продолжение: "Это несправедливо!"
Сегодня мы имеем возможность продолжать жить, работать и творить благодаря нашим защитникам, поэтому обязательной частью этого тура является важная цель - собрать средства на нужды наших военных большой вклад в приближение Победы!» - заявила артистка.
В сети оценили обращение звезды по-своему:
«Я кайфанула на концерте; какая же невероятная атмосфера на ваших концертах!; Плохо что город Харькова нету в списке;
Талантливая, энергичная красивая; А где Днепр?; А когда в Харьков приедете?; А что за барабанами Потап?; В стране война! А у нее гастроли; а я не верю в искренность, раньше надо было».
Напомним, "Делаем, но не говорим об этом": Цибульская насмешила неожиданным откровением о взрослых леди.
Как сообщала Politeka, "Меня так бабушка одевала": Квиткова примерила новый образ с платьем и кедами, украинцы не стали молчать.
Также Politeka писала, что "Мечта сбылась": Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась загадочным путешествием.