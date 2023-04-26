26 апреля в Украину ворвался атмосферный фронт, который принес с собой похолодание и дожди. А на украинском Прикарпатье наблюдается ухудшение погоды. Более того, одно из сел там в середине весны засыпало снегом. Фото погодной аномалии расспространил на своей странице в Facebook львовянин Богдан Угрин.
"Природное явление. Весенняя аномалия 26 апреля", - подписал снимки со снегом мужчина.
На снимках можно заметить заметенное снегом село Сенечев в Ивано-Франковской. Кроме того, осадки притрусили крыши домов, потрескавшиеся тротуары, потрепанную брусчатку, замело дорожки и высокие деревья. На кадрах можно заметить, что на улицах не осталось ни одного пятнышка, где бы не лежал снежок.
Прикарпатские спасатели просят украинцев воздержаться от походов в горы, ведь в настоящее время в горах действует штормовое предупреждение о значительной снеголавинной опасности.
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В комментариях под снимками можно увидеть комментарии пользователей сети, которые удивляются увиденному: "Очень красиво и необычно", "Зима не хочет покидать Сенечев", "Теперь понятно почему так холодно ночью было. У нас еще только дождь".
Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.
Также сообщалось, что в Киевской области размыло дамбу.
Кроме того, Politeka.net писала о прорыве дамбы в Краматорске – жилые дома оказались в воде, людей и животных спасали на лодках.