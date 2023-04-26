В Украину удалось вернуть 44 человека.
Как сообщили 26 апреля в Офисе президента, среди освобожденных из плена - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.
Эти украинцы защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке.
Кроме того известно, что удалось вернуть двух гражданских людей.
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В ОП сообщают, что среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену, также двое мужчин, жен которых ранее освобождены из плена.
Предыдущий обмен был на Пасху, 16 апреля.
Тогда из российского плена удалось спасти еще 130 украинских защитников. Радостное известие сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Все освобожденные защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них защищали Украину в Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожье, Херсонской и Луганщине.
Среди спасенных защитников: 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, два представителя Военно-морских сил и двое из Государственной специальной службы транспорта.
Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.
Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве .
Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.