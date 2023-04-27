В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить цветную капусту в кляре.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт. (750-800 г)
- 200 г муки для кляра
- яйца – 3-4 шт.
- молоко - 100 г
- сухари панировочные - 300 г
- масло – 50 мл
- паприка – 1 ст.л.
- щепотка кориандра
- соль – по вкусу
Цветную капусту режем на соцветия.
Перемешиваем муку и соль. В отдельной тарелке взбиваем яйца и добавляем щепотку соли. Постепенно сюда всыпаем муку, добавляем молоко и хорошо перемешиваем. Заливаем капусту кляром.
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С помощью вилки панируем капусту в сухарях. Выкладываем ее на противень, застеленный пергаментом, и ставим выпекаться на 30 минут.
Далее смешиваем в миске паприку, кориандр, растительное масло. Выкладываем туда запеченную капусту, хорошо перемешиваем и снова ставим запекаться еще на 10 минут.
Вообще из цветной капусты можно приготовить много разных блюд. Ее можно использовать в сыром виде в качестве ингредиента для салатов, запекать в духовке, готовить на гриле, мариновать, делать пюре и крем-суп. Цветная капуста хорошо хранится в холодильнике. Кроме того, ее можно разобрать на соцветия и заморозить, а затем использовать для приготовления без размораживания.
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