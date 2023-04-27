В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить цветную капусту в кляре.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • цветная капуста – 1 шт. (750-800 г)
  • 200 г муки для кляра
  • яйца – 3-4 шт.
  • молоко - 100 г
  • сухари панировочные - 300 г
  • масло – 50 мл
  • паприка – 1 ст.л.
  • щепотка кориандра
  • соль – по вкусу

Цветную капусту режем на соцветия.

Перемешиваем муку и соль. В отдельной тарелке взбиваем яйца и добавляем щепотку соли. Постепенно сюда всыпаем муку, добавляем молоко и хорошо перемешиваем. Заливаем капусту кляром.

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С помощью вилки панируем капусту в сухарях. Выкладываем ее на противень, застеленный пергаментом, и ставим выпекаться на 30 минут.

Далее смешиваем в миске паприку, кориандр, растительное масло. Выкладываем туда запеченную капусту, хорошо перемешиваем и снова ставим запекаться еще на 10 минут.

Вообще из цветной капусты можно приготовить много разных блюд. Ее можно использовать в сыром виде в качестве ингредиента для салатов, запекать в духовке, готовить на гриле, мариновать, делать пюре и крем-суп. Цветная капуста хорошо хранится в холодильнике. Кроме того, ее можно разобрать на соцветия и заморозить, а затем использовать для приготовления без размораживания.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.