В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить цветную капусту в кляре.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт. (750-800 г)

200 г муки для кляра

яйца – 3-4 шт.

молоко - 100 г

сухари панировочные - 300 г

масло – 50 мл

паприка – 1 ст.л.

щепотка кориандра

соль – по вкусу

Цветную капусту режем на соцветия.

Перемешиваем муку и соль. В отдельной тарелке взбиваем яйца и добавляем щепотку соли. Постепенно сюда всыпаем муку, добавляем молоко и хорошо перемешиваем. Заливаем капусту кляром.

С помощью вилки панируем капусту в сухарях. Выкладываем ее на противень, застеленный пергаментом, и ставим выпекаться на 30 минут.

Далее смешиваем в миске паприку, кориандр, растительное масло. Выкладываем туда запеченную капусту, хорошо перемешиваем и снова ставим запекаться еще на 10 минут.

Вообще из цветной капусты можно приготовить много разных блюд. Ее можно использовать в сыром виде в качестве ингредиента для салатов, запекать в духовке, готовить на гриле, мариновать, делать пюре и крем-суп. Цветная капуста хорошо хранится в холодильнике. Кроме того, ее можно разобрать на соцветия и заморозить, а затем использовать для приготовления без размораживания.

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