За сутки уровень воды в Днепре вновь поднялся.

По состоянию на утро 27 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 309 см, пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.

Это аж на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).

«Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы», - заверил начальник КМВА Сергей Попко.

При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

В настоящее время уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, - уверяют в КМВА.

Добавим, 25 апреля в КМВА сообщали, что за последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров, но аварийных подтоплений в столице не зафиксировано.

При этом удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.

Также сообщалось, что разгар весны удивил природной аномалией.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украину накрыла аномальная стихия.

Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.