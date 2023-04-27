По состоянию на утро 27 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 309 см, пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.
Это аж на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).
«Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы», - заверил начальник КМВА Сергей Попко.
При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке «Муромец», «Гидропарк», Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.
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В настоящее время уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, - уверяют в КМВА.
Добавим, 25 апреля в КМВА сообщали, что за последние сутки вода поднялась на 11 сантиметров, но аварийных подтоплений в столице не зафиксировано.
При этом удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.
Также сообщалось, что разгар весны удивил природной аномалией.
Кроме того, Politeka.net писала, что Украину накрыла аномальная стихия.
Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.