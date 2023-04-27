Сжигание сухой травы может оказать серьезное вредное воздействие на окружающую среду, людей и животных. Поэтому следует внимательно относиться к этой проблеме и вместо сжигания травы искать более безопасные способы ее утилизации. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Украины.

Один из самых больших негативных эффектов сжигания сухой травы – это загрязнение воздуха. При сжигании выпускается большое количество вредных веществ, таких как карбоновый оксид, диоксид азота, сульфурный диоксид, тяжелые металлы и другие. Эти вещества могут вызвать заболевания дыхательных путей, ухудшение астматических симптомов и другие заболевания.

Кроме того, сжигание сухой травы может вызвать пожар. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям, включая уничтожение лесов, урожаев и другие материальные убытки.

Кроме того, сжигание сухой травы может оказать вредное влияние на животный мир. Большие пожары могут уничтожить природную среду животных, а также привести к потере жилья и пищи.

Есть много более безопасных способов утилизации сухой травы. Например, ее можно использовать для компостирования, что поможет уменьшить отходы и восстановить почву. Также ее можно использовать для производства биотоплива, являющегося экологически чистым источником энергии.

Согласно требованиям статьи 77-1 КУоАП, за самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа от 3060 до 6120 грн, должностным лицам - от 15300 до 21420 грн; за те же действия, совершенные внутри территорий и объектов природно-заповедного фонда, гражданам - от 6120 до 12240 грн, должностным лицам - от 21420 до 30600 грн.

Напомним, что 23 марта 2023 года, Госэкоинспекция приняла участие в заседании рабочей группы Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности в обсуждении вопросов подготовки законопроекта ко второму чтению о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уничтожение или повреждение растительного мира, в частности в условиях военного положения.