В январе-феврале 2023 года мужчина продал четыре автомобиля 2000-2005 года выпуска, ранее ввезенных в Украину как гуманитарная помощь.

Как стало известно из материалов дела – обвиняемый является членом этой благотворительной организации.

Обвиняемый продал машин на сумму около 873 тысяч гривен.

Мужчина признал, что совершил преступление.

Обвиняемый был приговорен к 5 годам лишения свободы условно с запретом заниматься благотворительной, гуманитарной и волонтерской помощью.

Не известна именно продолжительность запрета, но по закону срок может составлять до 3 лет.

Четыре автомобиля конфисковали и передадут на нужды воинской части.

В решении суда сообщается, что по делу имелись имитационные средства на сумму 10 тысяч долларов. Вероятно именно благодаря им документировали преступление.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили главную бухгалтершу учебного заведения в присвоении более 1 млн гривен.

За год "бухгалтерша" присвоила почти 1 миллион 332 тысячи гривен.

Полицейские установили, что в течение 2022 подозреваемая, злоупотребляя полномочиями главного бухгалтера, осуществляла безосновательные начисления заработной платы на себя.

При этом для обналичивания использовала различные банковские карты.

"Бухгалтерцы" инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах.

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве .

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.