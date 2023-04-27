Во Львовской области из-под земли начали прорываться гейзеры газа и воды.

Так, в селе Розвадов Львовской области возникла чрезвычайная ситуация.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы, передает Dailylviv.com.

Сообщается, что вчера, 26 апреля, в селе Розвадов во Львовской области возникла чрезвычайная ситуация, когда гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли.

К утру местные увидели много ямы, которые были глубиной 4-5 метров.

На месте ЧП работают соответствующие службы. Известно, что люди остались без воды и электроэнергии.

К слову, за сутки уровень воды в Днепре снова поднялся, по состоянию на утро 27 апреля уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9309 см, пишет Politeka.net со ссылкой на КМВА.

Это аж на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый).

«Третий день подряд уровень половодья растет – за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы», - заверил начальник КМВА Сергей Попко.

При этом удерживается затопление поймы слоем около 40 см.

Также сообщалось, что разгар весны удивил природной аномалией.

Кроме того, Politeka.net писала, что Украину накрыла аномальная стихия.

Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.