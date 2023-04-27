Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева решила дать рецепт оригинального блюда и поделилась тематическим роликом в Инстаграм. Украинцы положительно отреагировали на запись артистки, увлекшейся кулинарией.

«Готовим шушеребки! Сезонное кулинарное блюдо. Основной ингридиент мы не нашли в лесу. Но нашли во дворе у соседей. Если вы готовите по-другому, будем рады вашим советам. Также, если есть вопросы, спрашивайте. Грибы сморчки- одни из первых грибов, что появляются в первые теплые дни после зимы.

Во-первых, мы их хорошо промываем и отрезаем то, что не нужно на грибочках. Моем тщательно, не ленимся хорошенько промывать грибы. Наливаем полкастрюли воды и даем ей закипеть. В подсоленную кипящую воду добавляем шушеребки. Оставляем вариться на десять минут. Пока они остывают, хорошо смазываем сковороду маслом.

Мелко нарезанный лук обжариваем, грибочки мелко нарезаем и добавляем туда. Также варим пасту. Грибы перемешиваем постоянно, добавляем немного белого вина. Также добавляем два зубчика чеснока и сливки и столовую ложку сметаны. Оставляем еще на 5-7 минут» - поделилась Даша.

"Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

Также Politeka писала, что "Постоянно что-то мешает": Великий из "Квартал 95" показал курьезные моменты во время съемок его пародий.