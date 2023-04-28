Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что в мае высшие пенсии получат те граждане Украины, которые уже на пенсии по возрасту, но продолжают работать
Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«В мае 600 тысяч пенсионеров в Украине получат повышенные пенсионные выплаты. Это касается украинцев, вышедших на пенсию по возрасту, но продолжающих работать и получать страховой стаж», - сообщает Екатерина Котенкова.
Как она рассказывает, отмечается, что по ряду причин работающие пенсионеры смогут получить перерасчет пенсий не в апреле, а в мае. Также журналистка добавляет, что размер пенсии увеличат, если последний раз перерасчет производился 2 года назад или раньше, то есть стаж увеличился как минимум на 24 месяца.
Размер повышения зависит от стажа работы и размера заработной платы. Сумма перерасчета пенсии индивидуальна для каждого пенсионера. Здесь будет все точно так же, как был перерасчет в марте, все то же, просто тогда работающим пенсионерам не перечислили, будут перечислять сейчас», - заключает Екатерина Котенкова.
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