Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал "ершика путина" Пескова, который объяснялся за сына Николая, который якобы побывал в зоне "СВО".

Надо сказать, что Юрий в своей пародии очень точно и достоверно изобразил пресс-секретаря путина Пескова. Для образа он надел соответственный парик и прилепил усы, а также скопировал манеры говорить и вести себя.

В подписи к видео на ютуб Великий рассказал: "На днях Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова служил в его ЧВК. Якобы, сам папа пришел к нему и очень попросил забрать своего сына "простым артиллеристом". Эту же "бравую" историю подхватила Симоньян, которая, несмотря на корявую дикцию, тоже подтвердила этот факт. А некоторые "урапатриоты" даже опубликовали фотографию с его присяги, правда, потом выяснилось, что это был сын Порошенко. Ну что ж, настало время выяснить всю правду, у самого пресамого в мире "правдивого" Дмитрия Пескова".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию Великого:

"Учите историю россии пока она не закончилась". Шедеврально".

"Юра, как всегда, прекрасен! Твой юмор показывает, что Украина победит! Слава Украине!".

"Про Пескова можно смотреть бесконечно".

"Учите историю россии, пока она не закончилась".

"Я больной на всю голову!". Кто бы сомневался. Так качественно и с придурковатой мимикой мог сыграть только Юрий Великий! Слава героям!".

"Я не могу подобрать слова, чтобы оценить ваш талант. Такое перевоплощение, точная передача образов, мимики. Это просто праздник!".

"Как всегда, супер! Песков в своем репертуаре: кто стучится в дверь моя – видишь дома нет никто. И ни то чтобы да, и ни то чтобы нет".

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