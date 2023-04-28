Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. По житловой многоэтажке в городе Умани Черкасской области российские захватчики нанесли ракетный удар. Одна из жительниц этого дома опубликовала видео первых минут после удара. Кадры облетели паблики в Телеграмм.

На соответствующих кадрах видно, что вся квартира семьи повреждена, в каждой комнате выбило окна и лежит осколки стекла. Помимо выбитых окон на полу видны следы, похожие на кровь. Видимо, женщина и члены ее семьи травмированы обломками стекла. К счастью, все остались живыми.

"Ракета попала в наш дом. Мы все в крови, стекла выбило... Здесь спали дети, хорошо, что мы все живы. Просто мы все в крови... Я так испугалась", - говорит она.

К тому же женщина сняла кадры, выйдя на балкон. На этом видео заметна воронка на земле, которая пылает, а также лежат уламки от многоэтажки. Украинка, чья квартира пострадала после ракетного удара, со слезами констатирует, что ненавидит россиян.

На месте попадания российской ракеты в жилой дом работают службы ГСЧС, полиция и медики. Колличество жертв возросло до 10 человек.

В комментариях к кадрам украинцы выражают свое сочуствие и проклинают российских бойцов:

"Будь прокляты все жители рф - мрази! Вас твари нужно стереть с лица земли", "Сочувствуем! Нет слов, ужас!", "Слава Богу, вы живы, молимся за вас", "Была бы моя воля - я бы тех, кто это сделал, и кто до сих пор положительно относится к рф, просто разорвала бы, потому что именно из-за этого биосора страдают действительно нормальные люди".

Напомним, в Украине наблюдается "затишье" массированных обстрелов, когда ждать новых ударов.

Как Politeka писала, часть многоэтажки упала после нового авиаудара.

Также Politeka сообщала, Авдеевка под угрозой окружения, количество штурмов увеличилось.