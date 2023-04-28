В городе Умань враг попал в многоэтажку. По состоянию на 12:00 спасатели спасли 14 человек, а 12 человек погибло. Одна из жительниц дома, куда попала ракета, записала видео после первых минут обстрела и показала свою квартиру, а также двор, где лежали уламки многоэтажки. Ее зовут Юлия и сейчас она находится в больнице. Журналистам "ТСН" удалось с ней пообщаться.

Юлия поделилась, что было очень страшно, потому что весь дом затрясся, выбило все стекла и зеркала в ее квартире. Она выглянула из окна и увидела, что соседний подьезд полностью разрушен. Дети пострадавшей спали в соседней комнате, потому она сразу побежала к ним в комнату.

В больнице сейчас находятся Юлия и ее муж. У нее осколками порезало ноги - порезы были глубокими, потому врачам пришлось зашивать раны. Мужу осколок попал в голову, потому врачи его достали и наложили швы. К счастью, дети пары, которым 9 и 10 лет, отделались царапинами и сейчас находятся у бабушки.

"Я знаю, что нам еще очень повезло. Потому что больший удар пришелся не на наш подъезд, а на соседний. Очень тяжело сейчас эту информацию воспринимать – что знакомых людей, проживавших рядом, уже нет... Моральное состояние очень тяжелое. Я никогда не думала, что нам придется через такое пройти... Конечно, надо брать себя в руки, но очень тяжело", – поделилась женщина.

Она отметила, что они с семьей никуда не уезжали с начала войны и чувствовали себя в относительной безопасности. Видео она начала записывать сразу после удара, чтобы мир не забывал о происходящем и переставал склонять Украину к переговорам с рф.

Напомним, из-под завалов выносят тела, количество погибших детей в Умани увеличилось.

Как Politeka писала, жительница дома в Умане показала первые минуты трагедии, видео.

Также Politeka сообщала, появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка.