В результате ночного обстрела Днепра погибла мама с ребенком, также есть пострадавшие люди.

Установлено, что в результате обстрела Самарского района Днепра травмы получили два человека – 58-летний мужчина и 57-летняя женщина, их госпитализировали в больницу.

Как сообщили в Нацполиции, около 4.30 поступила информация, что в результате обстрела погибли два человека, среди которых - 2-летняя девочка, и получили травмы люди.

По факту ночного обстрела Днепра возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщает "ТСН" погибли 31-летняя Ольга и ее двухлетняя дочь Вероника - их муж и отец чудом остался жив, потому что находился в другой комнате. Семья переехала из Днепра к родителям в частный сектор, в более безопасное место. Женщина находилась в декретном отпуске и воспитывала дочь.

Пострадали родители Ольги, которые находились вместе с супругами в доме - они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Вся семья спала, когда около 4:30 утра раздался взрыв. По словам родственницы погибшей ракета уничтожила именно в комнату, где спали Ольга с Вероникой.

"Погибшая Ольга из-за войны перебралась в родительский дом. Думала – в частном секторе безопаснее. Надеялась – здесь она убережет от русских палачей своего двухлетнего ребенка. Но... Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей в больнице", - написал в Телеграм Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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