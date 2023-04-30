Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм решил поделиться важными для него воспоминаниями и историей о близком товарище. Как известно, Даниэль продолжает нести службу в рядах ВСУ и старается показать в сети жизненные кадры.

По словам Даниэля, они познакомились 24-о числа, его друг взял гранату, положил ее в карман.

«Затем взяв страсть к ней (узргм) и разглядывая разогнав усики, достал чеку, и с огромным изумлением смотрел как улетает скоба)) единственное что я успел сказать (ты это зачем сделал?) потом звук разрыва и куча удивленных глаз направленных к тебе.

Следующая картина, нас комбат везет к медсестре, помню еще долго с тобой смеялись как дети, и это только одна история из наших приключений» - поделился Даниэль. После он почтил память своего товарища и добавил, что он рад служить с такими людьми.

«Это так тяжело😢 столько замечательных невинных людей гибнет; Невероятная боль от осознания того, что на этой проклятой войне гибнут лучшие люди; Это просто ужас, которые ребята погибают. Просто нереально больно это все осознавать; Как хочется, чтобы наши ребята не погибали...» - пишут в сети.

Как известно, Даниэль в социальной сети редко говорит о семье и оберегает ее от лишнего внимания. Однако на кадры с дочерью Салема всегда реагируют позитивно и с пониманием относятся к тоске ведущего, ведь многие ждут родных с передовой.

«Вербальное общение наше все! жить без тебя не могу, моя Луна!» - написал Салем.

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