Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с украинцами забавным видео, на котором неожиданно появилась в роли кассирши на заправке.

Как оказалось, Леся поддержала благотворительную инициативу от известной сети заправок, в рамках которой собирают средства на вооружение для ТрО. В новом ролике телезвезда сыграла сразу две роли – и кассирши на заправки и посетительницы. Надо сказать, что получилось у нее очень убедительно, некоторые поклонники даже предложила флэш-моб – чтобы украинские звезды поработали на заправках.

В подписи к публикации Никитюк рассказала об этой акции: "Более 40 миллионов за 2 недели? Легко! Именно эту сумму мы собрали, чтобы вооружить ТРО до зубов. Но нужно 400 миллионов. Напоминаю о новом проекте @okkoua и @savelife.in.ua. Каждый может приобщиться и спасти множество жизней, просто заправляя свой автомобиль. Выбираете PULLS мести на ОККО. И отправляете 1 гривну с каждого литра на оружие для бойцов ТРО. Приближаем победу вместе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Актриса, надо уже идти в кино, так хорошо сыграла эти роли".

"Леся непревзойденная!".

"За кассой Леся постарела".

"Леся с каждым днем все красивее! Обожаю"

"Как красиво! Спасибо тебе, Леся, за постоянный труд и поддержку".

"Где та заправка, где Леся работает? Бегом к ней!".

"Кстати, крутая идея, один день на заправке с известными людьми. Запускаем флэш-моб, это реально круто, и людей станет больше".

Напомним, "Скрытый талант открылся": Позитив из "Время и Стекло" взбудоражил украинцев съемками клипа на сольную песню.

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