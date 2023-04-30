Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний поздравил украинок с Днем святых женщин-мироносиц и рассказал об особой роли женщин в истории человечества и в истории христианства.

"Священное Писание фиксирует, что не ближайшие ученики Христовы, апостолы, а именно женщины-мироносицы стали особыми свидетелями Воскресения. Они были первыми, кому ангел сообщил известие о Воскресении Господнем, первыми, кто засвидетельствовал это величественное событие и возвестил о нем апостолов. Таким образом, женщины-мироносицы фактически стали апостолами для апостолов (с греч. ἀπόστολος – посланник) и первыми среди людей распространили известие о Воскресении Христовом, о победе жизни над смертью", — пишет митрополит Эпифаний.

По словам главы ПЦУ, преданность женщин-мироносиц сейчас особо отражается на украинских женщинах, которые во время войны, беды и горя преданно служат ближним — кто-то рядом с мужчинами защищает нас от врага на фронте, а кто-то занимается медициной, волонтерством, социальным служением, благотворительностью, производством или работает в других областях.

"Удерживая свой "фронт", каждая на своем месте, вы воплощаете пример женщин-мироносиц, который учит тому, что каждое повседневное дело, всякое обыденное и обычное дело, когда осуществляется в согласии с Божьим законом, по совести и усердно – Господом благословляется и приветствуется как богоугодное дело. Пусть молитвенное покровительство святых женщин-мироносиц будет со всеми вами во все дни жизни и помогает вам в ваших важных делах, во благо вам и ближним!", – подчеркнул предстоятель украинской православной церкви.

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