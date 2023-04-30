В сторис на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить шампиньоны, жареные в остром соусе.
"Если хочется чего-нибудь вкусненького дома – предлагаю вашему вниманию следующий мега-вкусный и простой рецепт. Минимальное количество ингредиентов, но максимально много наслаждения. По секрету: все дело в соусе", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для этого блюда приготовления нам понадобятся:
- Шампиньоны средние - 500 г
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соевый соус – 1-2 ст.л.
- Сахар – 2-3 ст.л.
- Уксус бальзамический – 3 ст.л.
- Кетчуп чили – 2 ст.л.
- Вода – 5 ст.л.
- Кунжут – половина ст.л.
От грибов отрезаем ножки, на шапках делаем надрезы. Жарим грибы на разогретой сковороде с маслом до румяного цвета с обеих сторон.
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Отдельно смешиваем кетчуп чили, сахар, соевый соус, бальзамический уксус, воду. Перемешиваем все и выливаем на сковороду к грибам. Доводим соус до густой консистенции, добавляем кунжут – и готово. Выкладываем грибочки с соусом на тарелку и можно смаковать.
"Этот соус острый, но именно он делает это блюдо таким мощным", - подчеркнул Евгений Клопотенко.
Шампиньоны – одни из самых распространенных в мире грибов. Они удачные для любой закуски. Их можно замораживать, варить, тушить, жарить на мангале или гриле, мариновать и консервировать.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
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