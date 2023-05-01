Аферисты продают квартиры украинцев, выехавших за границу и тех, кто сдает свое жилье.

Многие украинцы с начала полномасштабной войны выехали за рубеж и оставили свои квартиры. Мошенники тем временем придумали незаконную схему по продаже этих квартир. После чего украинцы могут лишиться своих жилищ. Об этом сообщил в Facebook известный юрист Иван Кудояр.

Он рассказал, как работает преступная схема. Так, сначала злоумышленики находят квартиру, где хозяева выехали из Украины и сдают жилье по доверенности.

Потом они заключают договор аренды квартиры по поддельному или чужому паспорту. После чего подделывают паспорт на имя владельца квартиры (фальшивый документ приобретается от 200 до 2000 долларов). Далее аферисты либо подделывают правоустанавливающие документы, либо получают дубликаты документов.

На последок мошенники просто показывают квартиру потенциальным покупателям, продают по заниженной стоимости.

Юрист решил дать несколько советов украинцам, которые выехали из Украины и оставили там квартиры или другое имущество. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно:

оформить договор займа (ипотеки) с кем-то из близких.

Если по каким-либо причинам ваша квартира не внесена в реестр имущественных прав, тогда сделайте побыстрее.

Если вы покидаете жилье на квартирантов, заранее узнайте всю информацию о них. При аренде жилья следует взять в качестве залога какие-то документы.

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