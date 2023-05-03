На кухне проекта "МастерШеф. Профессионалы" с каждым выпуском становится все меньше участников.

Этот сезон «МастерШеф. Профессионалы» стал уже четвёртым, напоминает Politeka.net.

Создатели шоу решили поинтересоваться у зрителей, кто, по их мнению, должен стать победителем «МастерШеф. Профессионалы-4».

Многие ответили в пользу Антона Глинчука:

«За Антона Гильчука. Он самый лучший. Его блюда – это искусство», «Победит Антон»,

«Артем и Антон Гильчук мои самые большие фавориты и лучшие ребята».

Также некоторые зрители уверены, что на победу в "МастерШеф. Профессионалы-4" заслуживает Александр Гриценко.

«Александр Гриценко в моей душе всегда, превыше всего хочу, чтобы в этом сезоне профессионале победил именно он»,

"Сашка".

Остальные же не смогли выбрать одного своего фаворита и назвали несколько имен участников «МастерШеф. Профессионалы»:

«Александр, Иван, Артем»,

"Саша, Иван",

"Антон Гильчук, Настя, Виктор".

Также зрители продолжают критиковать МастерШеф. Профессионалы-4» за участников. Мол, слабые и вообще не профессионалы, а аматоры.

«Не за кого, этот сезон неинтересен», «Никто!! Очень слабы все»,

«Другие сезоны были лучше, потому что видно было, что профессионалы, а это какие-то аматоры. Поэтому сложно кого-то выбрать».

Напомним, съемки «МастерШеф. Профессионалы-4» проходили уже во время полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

Ранее Politeka.net писала, где участники МастерШеф. Профессионалы-4» прятались во время ракетных обстрелов и как создатели проекта решали проблему с выключением электроэнергии.

Также сообщалось, что судья МастерШеф. Профессионалы» Эктор Хименес-Браво накричал на участника из-за вареников.

Кроме того, Politeka.net писала, что Мартыновская и Ярославский устроили свидание прямо на съемочной площадке «МастерШеф. Профессионалы-4».