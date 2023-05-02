Денежная помощь, которую получают многие украинцы, не будет начислена ни в мае, ни в июле, даже в июне не следует ожидать выплат.

Новое решение касается денежной помощи участникам войны, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Эту денежную помощь выплачивали ежегодно 5 мая. Но в 2023 году дата выплаты изменилась.

«Каждый год 5 мая участникам войны выплачивалась материальная помощь. Однако в этом году такая выплата будет осуществляться не к 5 мая, а ко Дню Независимости Украины, то есть 24 августа», - говорится в сообщении Министерства юстицы.

Что касается размера денежной помощи, то соответствующее постановление Правительства еще не было принято. Однако был обнародован проект такого постановления от Минсоцполитики, в котором определены следующие размеры помощи:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы ‒ 4 421 гривна; II группы – 3 906 гривен; III группы – 3 391 гривна;

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4421 гривна.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей ‒ 1 491 гривна.

Членам семей погибших и женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, не женились во второй раз, а также членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 гривен.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривен.

«Вот это да, не исполнение жизненных обязательств и закона – это уже не замечательно»,

«Эти средства были бы ценой на вооружение и лекарства» , - комментируют в соцсетях решение о новой дате выплат денежной помощи.

Напомним, украинцы могут получить еще одну денежную помощь, но есть условие.

Также сообщалось, что материальная помощь украинцам будет назначаться по новым правилам.

Кроме того, Politeka net писала, кто может получить больше 6 тысяч гривен денежной помощи.