Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает избегать всех вопросов о личной жизни, подметив лишь раз во время интервью, что с мужем не разводится. А недавно она отправилась в тур по украинским городам, стараясь привлечь внимание не только к творчеству.

По словам артистки, специально для ее тура была создана уникальная дизайнерская одежды с популярным брендом в белых тонах, ведь белый — это не только цвет мира и покоя, но и чистый лист, на котором можно написать свою историю веры в светлое будущее.

«Можно украсить символами, важными и понятными только нам:

• Кукла-мотанка – древний украинский оберег и дерево жизни, символизирующее расцвет нашей страны.

• Мушля из Мариуполя как символ устойчивости нашей страны и ожерелья, что символизирует единство и неделимость Украины;

• Венок, собранный из калины, ягоды которой издавна символизировали патриотические чувства, мужество и несгибаемость духа людей, проливавших кровь за Родину в борьбе с врагами за свободу» - написала Каменских.

В сети же оценили не только задумку Каменских:

«Видно, что душа плачет; Красавица наша; И что в этом???; Что за часы?; Осунулись вы, Настя, загрустили;

Усталая (….но красивая …тоже так хочу в свой родной Че; Настоящая украиночка!; А где клоун потап, в Испании скрывается?».

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