В этот раз на официальной странице "Мастер Шеф" в Instagram рассказали, как приготовить домашний майонез по рецепту Эктора Хименеса-Браво.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Горчица в порошке – 1 ч. л.

Масло подсолнечное рафинированное - 150 мл

Оливковое масло – 50 мл

Сок одного лимона

Перец кайенский – 1 г

Сахар – 2 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

В чашу для взбивания выкладываем сырое яйцо, соль, горчицу,

сахар, кайенский перец и оливковое масло. Взбиваем и, когда все хорошо перемешается, начинаем постепенно вливать подсолнечное масло, не прекращая взбивания.

Добавив половину растительного масла, продолжаем взбивать, чтобы соус начал густеть. Затем добавляем лимонный сок, взбиваем. Постепенно добавляем оставшееся масло и взбиваем до нужной консистенции майонеза.

Ранее участник «МастерШеф. Битва сезонов» Андрей Колесник и судья проекта Эктор Хименес-Браво дали рецепт митболов из чечевицы и нута. Нам понадобятся:

Чечевица – 100 г

Нут – 100 мл

Панировочные сухари – 20 г

Томатная паста – 30 г

Петрушка – 20 г

Чеснок – 10 г

Кинза – 20 г

Масло

В чашу блендера отправляем нут, предварительно замоченную чечевицу, кинзу, петрушку, томатную пасту, солим и перчим. Перебиваем все до консистенции теста. Если масса слишком влажная, добавляем панировочные сухари.

Формируем из теста митболы любой формы – шарики, блинчики, котлетки. Обжариваем их на сковороде с обемх с дтороно золотистого цвета. Подавать лучше всего с соусом "Тартар".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.