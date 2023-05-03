Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что этот напиток - безалкольный, потому подойдет всем без исключения.

Во вселенной "Гарри Поттера" ученики школы волшебства Хогвардса любили попить сливочное пиво. Невероятно вкусный безалкогольный напиток – сливочное пиво, они ходили заказывать в маленьку таверну, которая находилась в деревне Хогсмид у школы магии. Такой напиток хотели бы попробовать многие и теперь у вас появилась эта возможность.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт сливочного пива из знаменитой вселенной "Гарри Поттер".

Евгений Клопотенко поделился, что такой вкусный безалкогольный напиток прекрасно пойдет для любого праздника. Также им можно разнобразить свое меню и заменить какао или чай. Подойдет для детей и взрослых.

Что вам понадобится:

5 г крупнолистового черного чая

200 мл воды для чая

2 ст. л. вареной сгущенки

3 бутона гвоздики

1 палочка корицы

500 мл газировки

Для карамельного соуса со сливками:

150 мл сливок 33%

100 г сахара

20 мл воды

Как приготовить сливочное безалкогольное пиво по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Для начала необходимо сделать карамельный соус: влейте 20 мл воды и добавьте 100 г сахара. Поставьте каструльку на маленький огонь и ждите, пока сахар не растает. Переодически перемешивайте, чтобы не подгорел карамельный соус.

2. Влейте 150 мл сливок комнатной температуры. Помешивайте до однородности. Сначала вы увидите в каструльке комочки, но они растворятся. После этого выключите огонь и оставьте остывать.

3. Закипятите чай, с корицей и гвоздикой в отдельной каструльке. Снимите с огня и оставьте настаиваться и остывать. Затем процедите через мелкое сито.

4. Перелейте чай в сотейник и добавьте сливочный соус, 500 мл газировки и 2 ст. л. вареной сгущенки. Перемешайте и подавайте теплым, смотрите, чтобы напиток не был горячим.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт шаурмы.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт простого и полезного пирога из овсянки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко рассекретил рецепт пюре из буряка.