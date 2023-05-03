Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
«Не дадим ни единого шанса предателям и нелюдям совершать бесчинства на нашей земле. Поэтому для содействия беспрепятственной работе правоохранительных органов вводим круглосуточный комендантский час», – сообщил Прокудин.
Комендантский час, по его словам, продлится с 20.00 5 мая до 6.00 8 мая.
Будут действовать те же ограничения, что и в обычный комендантский час.
«То есть, передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд, поэтому прошу заблаговременно решить свои дела, а также сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов», – призвал херсонцев руководитель ОВА.
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Прокудин также обратил внимание на то, что коммунальщики, врачи и правоохранители будут работать в штатном режиме.
«Поэтому при необходимости к ним можно будет обратиться за помощью», - рассказал Прокудин, добавив, что при выходе из дома необходимо брать с собой документы и призвав в эти дни максимально оставаться дома.
Такие необходимые ограничения, пояснил он, необходимы для того, чтобы правоохранительные органы смогли выполнить свою работу и не подвергать опасности мирных жителей.
Тем временем стало известно о новой смертельной атаке со стороны россиян на Херсон. Так, сегодня около 11 утра враг нанес удар по единственному работающему гипермаркету города.
На данный момент известно о трех погибших и пяти раненых. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте оказывают помощь людям.
Также напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку дронов.
Кроме того, сообщалось о том, что враг сбросил авиабомбы на учебное заведение.
Также Politeka.net писала, что пятеро детей остались без отца.