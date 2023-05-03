В Москве, в районе Кремля, раздались два взрыва.

О взрывах сообщают жители Москвы.

Утверждается, что «жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков».

"Соседи из Дома на набережной сообщают о сильном хлопке и дыме в центре примерно в 2.30 ночи. Спустя несколько минут хлопок повторился", - пишут в местных пабликах.

Кроме того, жители дома на набережной возле Кремля видели искры в небе, после этого у Кремлевской стены появились люди с фонариками.

"Хлопок по силе был похож на раскат грома", – сообщают местные.

К слову, ранее сообщалось, что военные рф не могут ни сбить, ни обнаружить украинские беспилотники на своей территории.

Украинские БПЛА летают уже практически по всей территории российской федерации.

"Это доводит до белого каления и до настоящего безумия начальство воздушной обороны московского округа, поскольку новостей о сбитых именно беспилотниках мы не видим. Очевидно, что рос военные не могут толком обнаружить все то, что летит и кружит сейчас в Подмосковье, неподалеку от Москвы", - сообщил журналист Иван Яковина.

Напомним о массированным ракетным ударе по Киеву: оккупанты били из самолетов, известны последствия.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.