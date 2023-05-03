Служба безопасности разоблачила приспешника агрессора в результате спецоперации в Киеве и Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленником оказался житель Киева, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования Сил обороны в городе.

Мужчина объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов.

Получив данные - посылал их через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере.

Для того чтобы избежать ответственности, предатель мобилизовался в ряды одного из подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении.

Однако сотрудники Службы безопасности оперативно разоблачили злоумышленника и поэтапно задокументировали преступную деятельность. Предателя задержали его в одном из фронтовых городов региона.

Во время обысков у мужчины был обнаружен мобильный телефон с поличным агрессору закрытых сведений.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Предатель находится под стражей, также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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