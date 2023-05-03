В Укрзализныце сообщили о попадании в пассажирский вагон.

Так, есть попадание в пассажирский вагон на станции Херсон, ранен проводник, ему оказывается помощь.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, на момент обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии.

Сообщается, что поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев.

"Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями, железная дорога всех довезет в безопасность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 мая, в Херсонской области неспокойно, враг с утра бьет по гражданской инфраструктуре и мирным людям. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин в Telegram.

Из-за утреннего обстрела гипермаркета в Херсоне три человека погибли, еще четверо получили ранения.

оккупанты убили трех энергетиков, которые выполняли аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка.

Также враг бил по Михайловке, Гавриловке, Тягинке, в Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина, в Ивановке ранен 61-летний местный житель.

Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских ранены.

Также повреждена карета "скорой" медики не пострадали.

На месте работают спасательные службы.

Напомним о массированном ракетном ударе по Киеву: оккупанты били с самолетов, известны последствия.

Также сообщалось, что мощные взрывы прогремели у Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили пять авиабомб на живописный поселок под Херсоном.